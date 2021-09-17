القوى العاملة: تعيين 26 شابًا وتفتيش 141 منشأة في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 29 شابًا وشابة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي الهمم والقدرات.

وبحسب بيان للوزارة جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 166 شابًا مسجلين من راغبي العمل.

وقال محمد سالم عبدالملك، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، إن المديرية استخرجت 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و 13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 141 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وتلقى 4 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 7 منشآت يعمل بها 2047 عاملا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعياً، صرفت المديرية منحة وفاة أحد الأقارب لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحتي مولود لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 529 عاملاً.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.