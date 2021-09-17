"ملحقتش".. صاحب المطعم يروي تفاصيل محاولته إنقاذ طالبة مول سيتي ستارز من الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

30 دقيقة ظلتها "م.م."، الطالبة داخل مطعم بمول سيتي ستارز بمدينة نصر قبل أن يتفاجىء "محمد. م"، صاحب المطعم بصعود الفتاة أعلى طاولة ثٌم إلقاء بنفسها من الطابق السادس دون أن يعلم أحد سبب قدومها على الانتحار: "مرة واحدة رمت نفسها من فوق ومحدش قدر يلحقها".

أمام طرقات متسعة بإحدى طوابق المول المزدحم؛ كانت طالبة الفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان تتردد كثيرًا على أحد الكافيهات الشهيرة بالمول: "كل شوية تطلع وتنزل".

قبل غلق المحال بـ 90 دقيقة؛ جلست الفتاة على طاولة بالمطعم وحيدة: "هي دخلت عندي لوحدها كانت الساعة 9 ونص بالليل"، لم تكمل الفتاة نصف الساعة حتى ألقت بنفسها فجأة: "مكنتش بتتكلم في تليفون ولا كانت بتعيط زي ما الناس بتقول.. ده كله كلام مش حقيقي ومحدش كان معاها وقتها". يقولها محمد الذي فشل في إنقاذ الطالبة في تصريحات هاتفية لمصراوي.

في مشهد لم يُكمل الـ 50 ثانية قررت الفتاة إنهاء حياتها بشكل مأساوي. استغلت الطالبة انشغال مدير المطعم بتقديم الطلبات وقامت بسحب كرسي وصعدت أعلى ترابيزة وقفزت: "أنا جريت عليها عشان أنقذها بس معرفتش.. بس هي أخدت القرار ده في ثانية ورمت نفسها من غير ما حد يعرف هي انتحرت ليه؟".

محاولات عدة أجراها أحد الأشخاص المتواجدين بساحة المول لإنقاذ الفتاة لكن دون جدوي: "كانت بين الحياة والموت ومقدروش يسعفوها في المستشفى وماتت".

ونعى جروب اتحاد طلاب طب أسنان عين شمس جامعة عين شمس "م.م."، الطالبة بالفرقة الخامسة: "نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحصل "الخليج 365" على فيديو يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة "م. م" طالبة بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان، التي انتحرت من الطابق السادس لمول "سيتي ستارز" بمدينة نصر.

ويظهر في الفيديو - الذي يتحفظ الخليج 365 على نشره - أن الفتاة، صعدت إلى الطابق السادس، ووقفت بجوار حاجز تمهيدًا للقفز، ثم لاحظت أن أحد العمال يلتفت إليها فتوقفت ثواني معدودة، ثم انتظرت التفاته عنها وقفزت من أعلى الحاجز إلى الأرض.

وبحسب الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، فإن عامل المطعم حاول قبل لحظات من قفز الفتاة اللحاق بها لمنعها من الانتحار، لكنها سرعان ما قفزت.

وتسبب الحادث في نشر حالة من الذعر والهلع لدى مرتادي المول، الأمر الذي أدى إلى فرض كردون حول جثة الفتاة إلى أن حضر رجال الشرطة.

ودلت التحريات أن الفتاة تدعى "م. م" 23 سنة، وتسكن بحي الزهور في مدينة نصر.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث لكشف ملابساته.

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