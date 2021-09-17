شكرا لقرائتكم خبر عن كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة: نهتم بإجراء البحوث المجتمعية لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى كمال مدير وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف، إن الكلية جرى إنشاؤها في 2016، وخرجت دفعتين حتى الآن وهى في الطريق لتخريج دفعة ثالثة خلال العام الدراسى الجديد.

وأضافت مدير وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الكلية تساهم في إعداد كوادر نفسيا وتربويا وعلميا قادرة على التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة في مجالى التأهيل والتدريب.

وتابعت مدير وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف: نهتم بإجراء البحوث الخاصة بالاحتياجات المجتمعية لذوى الهمم، وننفرد بوجود جميع الإعاقات سواء الإعاقة العقلية والسمعية والبصرية والموهبة وصعوبات التعلم، وهى برامج غير موجودة في الجامعات الأخرى، والطالب يتخصص في أحد الإعاقات ثم تخصص أكاديمى، فالخريج يكون متخصصا بتخصصين أي يمكن أن يعمل في أكثر من مكان.