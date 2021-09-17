شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. صحة القاهرة تكشف عن قائمة بمراكز تطعيمات كورونا بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على قائمة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا التابعة لمديرية الشؤن الصحية بالقاهرة، حيث يجرى فيها تقديم التطعيمات وفقا لقواعد وزارة الصحة.

وناشدت مديرية الشؤن الصحية بالقاهرة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه.