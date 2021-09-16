شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة: تخصيص دورات تدريبية للطلاب فى مجالى الآثار والترميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد أبو الفضل، المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف خصص دورات للطلاب، حيث إن هناك جزء خاص بطلبة الجامعة، ويتم عمل دوارات صيفية لطلاب الجامعة من خلال برنامج تدريبى خاص لطلاب الجامعة في تخصصات الترميم والآثار .

وأضاف المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المتحف يقوم بتعريف الطلاب بطرق التعامل مع مستنسخات وأجهزة خاصة بالترميم، ويتم عمل هذه الدورات من خلال مخاطبات من الجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث باسم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، أن هناك زيارات لمسئولين دوليين للمتحف، ويتم عمل عرض الليلة، حيث تم تخصيص يوم لطلاب المدارس ويوم خاص لذوى الاحتياجات الخاصة ويوم لأبناء العاملين.