شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص 350 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات توفر فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، إن برنامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام لدى الدولة المصرية، موضحا أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو بناء الإنسان المصرى، موضحة أن مبادرة حياة كريمة رصد لها 700 مليار جنيه لتشمل تطوير ما يقارب من 1400 قرية في 20 محافظة.

وأضافت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة من أكبر برامج التنمية على مستوى العالم تدخلات في جميع النواحى.

وأوضحت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن وزارة التخطيط تعتمد على الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين ببعض المفاهيم مثل خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، بجانب أهمية الرعاية الصحية، موضحة تخصيص 350 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب عبر تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب تسجيل العمالة المنتظمة.