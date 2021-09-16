شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الليبى: هناك إرادة سياسية واضحة لتقوية العلاقات المصرية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاتصال الليبى وليد اللافى، إن هناك إرادة سياسية واضحة لتقوية العلاقات المصرية الليبية والدفع بها إلى الأمام، وذلك حسب تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وأضاف وزير الاتصال الليبى، أن التركيز الأكبر في مباحثاتنا مع الجانب المصري ركزت على العقود المتعلقة بالبنية التحتية وبرامج التنمية في ليبيا.

وتابع اللافى: "لا يمكن فصل المشروع التنموي عن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا"، موضحا أن الجميع يلاحظ اليوم وجود أجواء إيجابية في ظل التزام حكومة الوحدة الوطنية بالتهدئة واحتواء الخلافات بين مختلف الأطراف في ليبيا.