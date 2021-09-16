​الجيزة: الانتهاء من تسكين 656 أسرة من أهالي "سن العجوز" بمساكن بديلة بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يواصل تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، إجراءات تسكين أهالي منطقة "سن العجوز" بالهرم في مساكنهم البديلة بحدائق أكتوبر.

وصرح أبوالنجا اليوم الخميس بأنه تم الانتهاء حتى الآن من تسكين 656 شقة، فيما تواصل محافظة الجيزة عمليات التسكين على قدم وساق للانتهاء من تسكين جميع الأهالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبوالنجا إلى إستمرار إجراء قرعة التسكين، في إطار حرص الدولة على توفير مساكن بديلة تتمتع بكافة المرافق والخدمات، مؤكدا حرصه على عملية تسكين الأهالي في الشقق البديلة لتذليل أي معوقات تواجههم، وفقا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، وتماشيا مع خطة الدولة في توفير مساكن آدمية لسكان المناطق العشوائية.

وسبق وأن أكد أبوالنجا أن وزارة الإسكان قامت بتنفيذ 2500 شقة كاملة التشطيب في مدينة حدائق أكتوبر، وتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين ساكني المناطق العشوائية في محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن كل وحدة تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وبأعلى جودة في التشطيبات.