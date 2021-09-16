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التموين: عيادات للكشف على العيون والأسنان للطلاب بمعرض أهلا مدارس

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن هناك 200 عارض ومنتج متواجدين فى معرض أهلا مدارس المتواجد بأرض المعارض على مساحة 3 آلاف متر مربع. 

 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "التخفيضات تتجاوز 30% وبعض الأجنحة بها تخفيضات تصل إلى 50%، ويوجد هناك العديد من المعروضات ومنها المصنوعات الجلدية وشنط المدارس والأدوات المكتبية". 

 

 

وتابع : "70% من المعروضات منتجات مصرية بخامة عالية، وأن العام الحالى يوجد عيادة للكشف على العيون والأسنان عن طريق جناح خاص بالكشف مجانا للطلاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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