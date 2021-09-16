شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان: ألمانيا أول دولة غربية ستعيد فتح سفارتها فى كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة طالبان، أن ألمانيا أول دولة غربية ستعيد فتح سفارتها في كابول، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

فى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو لا تفرض أى شروط على حركة طالبان، لكنها تراقب كيف تنفذ الحركة وعودها، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال لافروف فى تصريحات خلال زيارته إلى دوشنبه للمشاركة فى اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعى الأربعاء، إنه "لم يمض ما يكفي من الوقت لإطلاق استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة".

وتابع أن "لا أحد يستعجل للاعتراف بـ"طالبان"، لكن موسكو تجرى اتصالات مع الحركة بشأن القضايا المتعلقة بإزالة المخاطر على جيرانها في آسيا الوسطى.

وذكر لافروف أن الرئيس الأفغانى السابق أشرف غنى كان قد تلقى دعوة لحضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقررة غدا الخميس في دوشنبه، "لكن الوضع تغير".

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن تتحمل مسؤولية أزمات الهجرة المحتملة الناجمة عن تصرفات الغرب.