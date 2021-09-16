شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اللجنة العليا المصرية الليبية توقع 14 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة توقع 14 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية.

الرئيس السيسى يبحث مع ملك البحرين تطورات سد النهضة بعد بيان مجلس الأمن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة توقع 14 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

أسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

انقطاع المياه السبت عن الحى العاشر والمطرية ومناطق بالقاهرة 7 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو" لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 18-9-2021 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال صيانة على خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد .

خسر نهائى الأبطال أمام الأهلى.. من هو دى سا أحدث المنضمين لجهاز الفراعنة

يستعد منتخب مصر لبداية حقبة جديدة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش والذي يضم كل من ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بجانب وائل جمعة مدير المنتخب، وانضم إليهم الجنوب أفريقي روجر دى سا المدير الفني السابق لفريق كيب تاون أول ستارز الجنوب أفريقي، الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق للانضمام إلى جهاز المنتخب وسيطير على القاهرة يوم الاثنين المقبل لبداية مشواره مع الفراعنة.

على طريقة "عبده القماش".. سقوط عصابة تتاجر فى المخدرات عبر نهر النيل

على طريقة "عبده القماش" فى فيلم النمر والأنثى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة عبر المجرى المائى لنهر النيل بعدد من محافظات الجمهورية.

اعرف السرعات الجديدة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأوتوستراد

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1695 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

الزمالك يصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل الراحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

الصحة: 84.1% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل 84.1% ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

امرأة أرجنتينية تتعرض للاغتصاب والقتل.. وببغاء يكشف خيوط الجريمة

قالت قناة "سى إتش فى" الكولومبية إن امرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 40 عاما تعرضت لجريمة اغتصاب وقتل فى منزلها، ومن الممكن أن يكون "الببغاء" هو الشاهد الرئيسى فى القضية حيث إنه كان يردد "لا.. من فضلك دعنى أذهب".

كيروش يجتمع مع معاونيه لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اجتماعا فور الانتهاء من حفل تقديم المدير الفني، الذى أقيم ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة.

خدام حمض نووى عمره أكثر من 2000 عام

نيوزويك: تحديد ملامح 3 مصريين قدماء باست

قالت مجلة "نيوزويك"، إن العلماء قد استخدموا حمضا نوويا عمره أكثر من ألفى عام، لتحديد معالم وجه ثلاثة من الرجال المصريين القدماء. وأشارت المجلة، إلى أنه يعتقد أن هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها أساليب حديثة كحمض نووى بشرى لهذا العصر، حيث يقدر أن عينات الرجال الثلاثة تتراوح بين 2023 و2797 عاما.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا بقيمة 5 جنيهات قبل قليل وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالمياً إلي مستويات 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي دفع الذهب في مصر للتراجع عند 777 جنيها للجرام.

كريستيانو رونالدو يترك منزله فى مانشستر بسبب الأغنام و الماعز

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اضطر إلى تبديل منزله في مدينة مانشستر بسبب قلقه من أصوات الماعز والإغنام القريبة منه.

أسامة نبيه يعلن الاستقالة من تدريب الزمالك رسميا

أصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين نتيجة زلزال بقوة 6 درجات جنوب غربى الصين

أعلنت السلطات المحلية فى الصين، مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر محافظة لوشيان بمدينة لوتشو فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين.

الصحة تكشف تمركزات حملة "سجل الآن" فى 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك أماكن تمركز حملة معًا_نطمئن .. سجل الآن بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة لحث المواطنين علي الحصول علي لقاح كورونا .