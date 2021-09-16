شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفتح باب التقدم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحى ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن قبول دفعة جديدة بمدرسة بولاق الدكرور الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للبنين بحد ادنى 265 درجة للعام الدراسى 2022/2021 بتعليم الجيزة.

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة، أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة (بنين فقط) عام 2021 بحد أدنى 265 درجة، ومن شروط التقديم، ألا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج و غيرها، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا من محافظات (الجيزة - القاهرة - القليوبية) حسب تنسيق كل محافظة على الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات (التحريري) والمقابلات الشخصية.

كما يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر مركز خدمة العاملين بمحطة مياه إمبابة - گورنيش النيل أمام وحدة تراخيص مرور جزيرة محمد بالوراق اعتبارا من يوم السبت الموافق 18-9-2021 حتى يوم الخميس الموافق 23-9-2021من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرأ، ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد، كما سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات (التحريري) والمقابلات الشخصية للأعلى مجموعا على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة WW.gcw W.comeg وذلك يوم الأحد الموافق 26-9-2021 .

واشارت تعليم الجيزة، إلى أنه تجرى اختبار القدرات (التحريري) لجميع طلاب المحافظات المرشحين بمرگز تدريب زنين بمحطة معالجة صرف صحي زنين بولاق الدكرور من الساعة التاسعة صباحا حتى الثلاثاء الموافق 28-9-2021، كما تجري اختبارات القدرات (التحريري) في مواد الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي (عربی - إنجليزي - رياضيات - علوم دراسات)، وتجري المقابلات الشخصية للطلبة في أيام ( الثلاثاء 28-9-2021 لطلبة محافظات القاهرة والقليوبية، ويوم الأربعاء 29-9-2021 لطلبة محافظة الجيزة).

وفي حالة القبول بالمدرسة يتم سداد الرسوم المدرسية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى مبلغ 1200 جنيه، قيمة الزي المدرسي والخامات، والقسط الذي يحدده مجلس إدارة المدرسة من تكلفة التابلت.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقدیم "صورة شهادة الإعدادية (الوجهين) مع ضرورة وجود الشهادة الأصلية للمطابقة أو بيان نجاح، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة شخصية حديثة 4×6 ، وصورة شهادة الميلاد.











