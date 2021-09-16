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انقطاع المياه السبت عن الحى العاشر والمطرية ومناطق بالقاهرة 7 ساعات للصيانة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو" لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 18-9-2021 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال صيانة على خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد .

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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