شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة "عبده القماش".. سقوط عصابة تتاجر فى المخدرات عبر نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على طريقة "عبده القماش" فى فيلم النمر والأنثى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة عبر المجرى المائى لنهر النيل بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة خاصةً متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل بنطاق محافظات (الدقهلية – الغربية –المنوفية – القليوبية) واستغلال المجرى المائى لترويج تلك المواد المخدرة من خلال ثلاثة مجموعات ضمت 22 عنصرا إجراميا "لهم معلومات جنائية" من بينهم 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة (قتل – مخدرات – استعمال قوة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المشار إليها ومجموعات من الأمن المركزى، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (12 بندقية آلية - بندقية خرطوش - 6 فرد محلى - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - 24 خزينة متنوعة - 62 قطعة سلاح أبيض -50 كجم بانجو - 4 كجم هيروين - 4 كجم حشيش - مبلغ مالى - 68 هاتف محمول- 5 مراكب مزودة بمواتير).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أوكار المتهمين والتعديات بالمجرى المائى.