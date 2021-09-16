شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السرعات الجديدة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأوتوستراد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1695 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

كما حدد القانون في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى في تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى، حيث تم تحديد 70 كم / س للمقطورات و80 كم/س لسيارات النقل، و100 كم/س للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.



السرعات الجديدة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأتوستراد

الطريق الدائرى الأوسطى

من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطعه من طريق الإسماعيلية الزراعى

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة

السرعات من قطاع عزبة الوالدة من طريق الأتوستراد وحتى النيل:

70 كم / ساعة للمركبات الملاكى

50 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات

طريق شبرا بنها الحر

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة