شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة بلبنان يبحث مع سفير مصر آليات توريد الغاز لبيروت عبر الأردن وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض مع سفير مصر في بيروت ياسر علوي توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد فى هذا الإطار الأسبوع الماضي في عمان بين الوزراء المعنيين لكل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، وفق الصفحة الرسمية لسفارة مصر ببيروت .

أيضا تم التطرق إلى اجتماع سيعقد في وقت قريب بين وزير البترول والثروة المعدنية المصرى والوزير فياض للإسراع فى الإجراءات المطلوبة لإرساء الاتفاقية التى تَعِد بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء، كما تخدم المصلحة الوطنية لكلا الطرفين وتعزز التعاون بين مصر ولبنان.