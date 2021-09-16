مطار القاهرة: ضبط 10500 قرص مخدر مع فلسطيني قادم من تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب فلسطيني الجنسية يخفي 10 آلاف و500 قرص مخدر، داخل قاع سحري في حقائبه فور وصوله من تركيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مالية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من اسطنبول، استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد صلاح مأمور الجمرك، تلاحظ وجود أقراص داخل قاع سحري في الحقائب.

وكلف الدكتور صابر عبدالحميد، نائب المدير والمشرف على صالة الوصول، حازم علي، المشرف على القسم، ومصطفى صادق، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم اكتشاف قاع سحري داخل الحقائب مما أسفر عن ضبط 10 آلاف و500 قرص "كبتاجون" المخدر.

وأمر عبدالعال نعمان، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب.