محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف ووفد أئمة وواعظات السودان وسفير الخرطوم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير السوداني بالقاهرة، محمد إلياس، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن اللقاء يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية التدريب، وضمن الزيارات الميدانية التي شملت مساجد السيدة نفيسة والإمام الحسين والأزهر الشريف، وبعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

ويتكون الوفد السوداني من 8 أئمة و8 واعظات على النحو التالي:

- الشيخ/ إبراهيم ميرغني - رئيس القافلة.

- الشيخ/ بلال ضو البيت آدم - منسق القافلة.

- الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.

- الشيخ/ أحمد النور محمد عبدالقادر.

- الشيخ/ خالد عبدالله المهدي.

- الشيخ/ عبدالعظيم أحمد مستور.

- الشيخ/ حمد حامد حمدت الله.

- الشيخ/ محمد حوى النبي.

- الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبدالقادر - مشرفة إدارية.

- الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر

- الواعظة نور عبدالرحيم كمبال

- الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

- الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

- الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

- الواعظة/ حنان عبدالله إسماعيل.

- الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

- الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد​