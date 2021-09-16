غدا.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 82 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل 62 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، أبوظبي، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارنكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، موسكو، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، عنتيبي،أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و17 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​