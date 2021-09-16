بقرار من وزير الداخلية.. زيادة السرعة للملاكي على طريق بنها الحر لـ 120 كيلو في الساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إجراء تعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وحمل القرار رقم 1695 لسنة 2021، إجراء تعديلات على أحكام اللائحة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

ويأتي بين تلك التعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته كالآتي:

- لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة "49" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973

-الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محمور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي وتكون سرعة السير عليه وفقا لمايلي:

70 كم/ ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس - الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين.

120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات (الملاكي والأجرة).. على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأوتوستراد وحتى النيل) كالتالي:-

70 كم/ ساعة بالنسبة للمركبات الملاكي

50 كم/ لباقي أنواع المركبات

طريق ( شبرا - بنها الحر) بطول 40 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابي (منطقة أم بيومي) وامتداده شمالا - شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي - من نقطة التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها وتكون سرعة السير فيه وفقا لما يلي:-

- 80 كم / ساعة لمركبات النقل

- 100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس - الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين.

- 120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات (الملاكي والأجرة)