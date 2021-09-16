"دجال أونلاين".. تفاصيل ضبط شخص نصب على مواطنين بوهم "العلاج الروحاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط بنشر العديد من المشاركات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة لحل كافة الأزمات.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتفان محمول بفحصهما فنيا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها وإدارته للصفحة المشار إليها ، كما اضطلع بإنشاء صفحة أخرى على ذات الموقع وحسابين على تطبيق "الواتس آب- إيمو" ، كذا وجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه التي تشير إلى قيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانيا وحل مشكلاتهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية والتي قام بإنفاقها على متطلباته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.