شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه فريق كبار بلا مأوى بإنقاذ مسن فى الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع مسن بلا مأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية.

على الفور تحرك الفريق بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن ا.م.ح 90 عامًا يعانى من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهومُ، وقد ذكر أنه مواليد عام 1931، ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر أنه كان يعمل بشركة للأصواف منذ زمن، حيث تتذكر الحالة كل ما هو قديم وتنسى ما حدث معها فى الحاضر أو الوقت القريب.

وقام الفريق بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الإيداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

كما قام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام، وتوقيع الكشف الطبي عليه، والانتهاء من كافة الإجراءات الطبية، وعمل أشعة واستلام تقرير طبى بالحالة، وبناء عليه تم التنسيق مع الفريق المحلى وإيداعه بدار رعاية، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا قوميا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.







