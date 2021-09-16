شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية ينظم مسابقة بعنوان "لماذا يلحدون؟!".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق مسابقة بحثية بعنوان: "لِمَاذَا يُلْحِدُون؟!"؛ لمواجهة الانحرافات الفكرية التي تنشر وتبَث وتثير بواعث الإلحاد في المجتمع، مما يهدّدُ أمن المجتمع واستقراره، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالمواجهة الحاسمة لمثل هذه الأفكار البعيدة كل البعد عن صحيح هذا الدين والتي تمثل خطرًا على الفرد والمجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المسابقة تستهدف تأصيل روح الإيمان بالله تعالى، وتبصير المجتمع بما يُنْشَرُ ويُبَثُّ من مفاهيم عقائدية هدّامة، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لما يواجهه من قضايا ومشكلات، وذلك من خلال النوافذ والقنوات المشروعة، بالإضافة إلى فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاته.

وأضاف عيّاد، أن المسابقة تُعقد من خلال محورين رئيسين، حيث يضم المحور الأول المشاركة في أحد الأعمال الآتية: البحث العلمي، القصة القصيرة، قصة الأطفال، القصيدة الشعرية، المسرحية، السيناريو والحوار لفيلم، المجلة، أما المحور الثاني فيستقبل المشاركة في أحد الأعمال التصويرية أو التسجيلية المتمثلة في: الفيلم التسجيلي الوثائقي، الفيديو الدعوي، البرنامج الحواري، الـ"موشن جرافيك".

فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن جوائز المسابقة متنوعة وتشتمل على ثلاثة مستويات في كل عمل من أعمال المسابقة؛ حيث تبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه، والأعمال الفائزة سَتَؤُولُ مِلكيتُها إلى مجمع البحوثِ الإسلامية، ويحقُّ له نشرها والاستفادة منها بأيِّ وجهٍ من الأوجه الممكنة، دون الرجوع إلى صاحب العمل.

وأعلن المركز الإعلامي بالمجمع، أنه على من يرغب في المشاركة في أحد فروع المسابقة، يمكنه الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الدخول على الرابط الآتي:

https://www.azhar.eg/whyatheism/index.htm

أو أن تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر ، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات هو الأول من شهر ديسمبر القادم.