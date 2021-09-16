شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع المخلفات بمحيط سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من ازالة المخلفات خلال أسبوع.

وتستخدم هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أحدث معدات وسيارات الهيئة والتى تضم 24 سيارة قلاب كبير و10 لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي و2 سيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الاتربة الناتجة عن رفع المخلفات

وأكد محافظ القاهرة على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري المناسب لها .