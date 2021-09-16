شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها. ‎الجوافة 15 ‎بلح بارحى 30 جنيه ‎‏‎ ‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها. ‎‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها. ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.