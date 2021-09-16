شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة أرجنتينية تتعرض للاغتصاب والقتل.. وببغاء يكشف خيوط الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة "سى إتش فى" الكولومبية إن امرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 40 عاما تعرضت لجريمة اغتصاب وقتل فى منزلها، ومن الممكن أن يكون "الببغاء" هو الشاهد الرئيسى فى القضية حيث إنه كان يردد "لا.. من فضلك دعنى أذهب".

وأشارت القناة عبر موقعها الإلكترونى إلى أن الطائر كان موجودا فى الغرفة وقت مقتل صاحبته، وقالت إحدى جيرانها أنها كانت تشترى البذور للضحية لإطعام حيوانها الأليف، وأنها سمعته ذات المرة يقول "لماذا ضربتنى" وأشارت مصادر قضائية إلى أن إحدى أخوات الضحية توجهت بالببغاء لمكتب المدعى العام النظر فيه فى التحقيق.

وأوضحت القناة أن الضحية تدعى إليزابيث توليدو، وكان الببغاء موجود وقت مقتلها ، ولذلك صرح ضابط الشرطة الذى كان يحرس مكان الجريمة أنه كان يسمع صوت يأتى من داخل المنزل الذى كان من المفترض انه فارغا لا يوجد به أى شخص بعد ارتكاب الجريمة ، واكتشف فيما بعد أنه يوجد ببغاء أخضر اللون وحجمه كبير داخل قفص أبيض وكان يردد عبارة " لا أرجوك دعنى أذهب".