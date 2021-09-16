شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تمركزات حملة "سجل الآن" فى 3 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك أماكن تمركز حملة معًا_نطمئن .. سجل الآن بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة لحث المواطنين علي الحصول علي لقاح كورونا .





وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية تنفيذ الحملة، حيث انطلقت الحملة اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الـ 10 مساءً.

وتابعت: تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.





واستكملت : يضم كل أتوبيس 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى وبزي مخصص، ومزودين بأجهزة "تابلت"متصلة بشبكة الانترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

وتابعت : فور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم وتجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو.

وتستهدف الحملة الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40 % من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري كما تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الموطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.