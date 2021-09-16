شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. السرعات المحددة للسيارات على الطريق الدائرى الأوسطى والأتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1695 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

كما حدد القانون في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى في تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى، حيث تم تحديد 70 كم / س للمقطورات و80 كم/س لسيارات النقل، و100 كم/س للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.



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