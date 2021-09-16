50 ثانية رُعب في "سيتي ستارز".. ماذا حدث في مول مدينة نصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي

حصل "الخليج 365" على فيديو يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة "م. م" التي انتحرت من الطابق السادس لمول "سيتي ستارز" بمدينة نصر.

ويظهر في الفيديو - يتحفظ الخليج 365 على نشره - أن الفتاة، صعدت إلى الطابق السادس، ووقفت بجوار حاجز تمهيدًا للقفز، ثم لاحظت أن أحد العمال يلتفت إليها فتوقفت لثوان، ثم انتظرت التفاته عنها وقفزت من أعلى الحاجز إلى الأرض.

وحسب الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، فإن عامل المطعم حاول قبل ثوان من قفز الفتاة اللحاق بها لمنعها من الانتحار، لكنها سرعان ما أحست به وقفزت.

ولم يظهر في الفيديو أي تواجد لأي شخص آخر أثناء انتحار الفتاة، وتسبب الحادث في نشر حالة من الذعر والهلع لدى مرتادي المكان، الأمر الذي ادى ألى فرض كردون حول جثة الفتاة إلى أن حضر رجال الشرطة.

وقال شهود عيان من موقع الحادث إن المتوفاة ظلت قرابة 5 ساعات داخل المول، وشاهدوها تبكي بشدة وغيرت مكانها أكثر من مرة حتى فوجئوا به تُلقي بنفسها من الطابق السادس.

ودلت التحريات أن الفتاة تدعى "م. م" 23 سنة، وتسكن بحي الزهور في مدينة نصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول شهير بمدينة نصر، ومحاولات البعض إسعافها دون جدوى.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث لكشف ملابساته.