ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بالاتجار فـي المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته( كمية من المواد المخدرة المختلفة– كمية من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلي –عدد من الطلقات من ذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

اعترف المتم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.