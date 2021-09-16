"موته بشومة".. تفاصيل التحقيق في مقتل "أب قعيد" على يد ابنه المدمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة عجوز قتله نجله بمدينة أوسيم لرفضه إعطاءه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة.

وأحالت النيابة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمه لإجراء تحليل لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مثيرة في قتل شاب لوالده بمدينة أوسيم شمال الجيزة، حيث تبين أن الأب المجني عليه قعيد يعاني من شلل رباعي بجميع أطرافه وزوجته متوفية ويقيم برفقة نجله المتهم بمفردهما.

وأضافت التحريات أن الأب القعيد يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الإنفاق على نفسه وابنه وأن الابن أدمن تناول الهيروين فأصابه بحالة نفسية سيئة واكتئاب وكان دائم الشجار مع والده لأخذ المال منه لشراء المخدرات كما أنه اعتاد سرقة النقود من والده وسبق وقام بسرقة هاتفه المحمول لبيعه وشراء مخدرات بثمنه.

ويوم الواقعة؛ طلب الاىبن أموالًا من والده الذي رفض بشدة؛ فحمل الابن عصا خشبية "شومة" كانت بالغرفة وانهال بها على رأس والده حتى فارق الحياة وفر هاربا.

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة والكشف عن ملابسات الواقعة وظروفها.