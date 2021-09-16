حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائب بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزب لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.

وأسفرت جهودها عن ضبط 9 قطع سلاح ناري و6 بنادق آلية وخرطوش و ذخائر مختلفة، بحوزة 9 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، و تنفيذ عدد 90 حكمًا قضائيًا متنوع، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.