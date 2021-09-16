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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائب بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزب لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.

وأسفرت جهودها عن ضبط 9 قطع سلاح ناري و6 بنادق آلية وخرطوش و ذخائر مختلفة، بحوزة 9 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، و تنفيذ عدد 90 حكمًا قضائيًا متنوع، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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