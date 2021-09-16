برلماني يشيد بتنظيم "الأوقاف" زيارة لأئمة وواعظات السودان للغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تنظيم وزارة الأوقاف زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة بمثابة أكبر حملة ترويجية ودعائية للسياحة والآثار المصرية.

ووجه عبدالحميد، في بيان، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل دور وزارة الأوقاف ولأول مرة في تاريخ هذه الوزارة المهمة مساندًا وداعمًا بكل قوة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة.

وتابع :"لأول مرة أيضًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نرى التعاون والتنسيق والتناغم والعمل المشترك بين جميع الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، إن الدكتور محمد مختار جمعة دائمًا يفكر خارج الصندوق، ويسخر جميع إمكانيات الوزارة بجميع مؤسساتها وهيئاتها وقطاعاتها لخدمة مصر وشعبها في مختلف القضايا.

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