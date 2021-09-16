التنمية المحلية: دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات التنفيذية النسائية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية، بسقارة الأسبوع القادم، دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 54 سيدة من جميع المحافظات، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولي المناصب القيادية، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وخاصة الأهداف التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدورة التدريبية ستركز من خلال المحاضرات وورش العمل على تنمية مهارات التواصل بكافة أشكالها، وقنوات تدفق التواصل الإداري، ومهارات تمكين المرأة خاصة في مجال التمكين الاقتصادي، إضافة إلى مهارات التفاوض ومهارات القيادة وتحليل المشكلات وصنع القرار وإدارة الوقت وبناء فرق العمل وإدارة التغيير، كما تتضمن الدورة التدريبية التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالنتائج، وإدارة الخطة الاستثمارية، وملامح قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة في ظل هذا القانون، والإدارة المالية لغير الماليين، والحوكمة ومكافحة الفساد، ودور القيادات في رؤية مصر 2030، وإدارة الأزمات و التعامل معها، والتحول الرقمي وتطبيقاته، ومفهوم الإدارة والتنمية المحلية ودور الوزارة، ومدونة السلوك الوظيفي وأهمية الالتزام بها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تضم في هيكلها إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي لها إيماناً بأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء و تفعيل وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات وذلك ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة مشيراً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى سعي الوزارة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في المحافظات، موضحًا أن الوزارة بصدد تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذى بالمحليات والتى تتراوح أعمارهن من 30 الى 40 عاماً لتولى مناصب قيادية ( دورة قادة المستقبل للسيدات ) لرفع نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في المحليات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم تنفيذ عدد 4 برامج تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشيراً الى أن من أهم المبادرات التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات "مبادرة إنتي منتجة"، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا، وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية ومشروعك وإقامة المعارض لتسويق المنتجات، وفي إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة، تم إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف"، في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرآة وخاصة ذوي الإعاقة وكذا مبادرة "قرية مصرية بلا أمية"، وتهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة "يوم في قرية"، بهدف حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

من ناحية أخرى، أشار اللواء شعراوي، إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم أيضًا خلال الأسبوع القادم، دورتين تدريبيتين في أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني ودورة أساسيات الحاسب الآلي، فيما تستمر دورة تأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات في مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 77 متدربًا من جميع المحافظات.

وفي ذات السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات هي: تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات، واستفاد من هذه الدورات 110 متدربين من جميع المحافظات.