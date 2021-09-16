مخابز متنقلة و600 معدة شفط.. خريطة استعدادات الجيزة لمجابهة الأمطار المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب 203 سيارات ومعدات من خلال استغلال مقومات المجتمع المدني في حال الحاجة لذلك ليصل الإجمالي العام إلى 803 معدات.

وأكد المحافظ، على أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بـ 1708 بالوعات لصرف مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والتنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الجيزة، بتشكيل لجان مشتركة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مع الاعتماد الفوري للمقررات المالية الخاصة بالشفاطات والمعدات الجديدة لضمها للخدمة بالأحياء والمراكز مشددا على شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالتوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التي بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مؤكدا على ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات تجنباً لأي حدث طارئ.

وشدد محافظ الجيزة، على مديرية الموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادي والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافي منها لتحقيق الاكتفاء بكل قطاع.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ لخطط عمل كافة الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كلاً منها حيث اطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الاستراتيجي اللازم لسد احتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتي الصحة والتموين والتي أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات باحتياجاتها وتشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.​