شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الالتحاق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للوافدين من الطلاب والطالبات لمدة أسبوعين.

وأضاف الشربيني، أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عبر رابط التسجيل: azu.edu.eg/azharsr.