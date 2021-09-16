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رئيس الوزراء: البدء فى تنفيذ مشروعات تلبى طموحات الليبيين قريباً

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القاهرة - سامية سيد - قال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى تلبى طموحات الليبيين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على العديد من المشروعات التنفيذية التى سيتم البدء فى تنفيذها على أرض ليبيا قريباً".

 

وأكد مدبولى، أن زيارة الحكومة الليبية لمصر زيارة تاريخية تضم 30 وزيرا من الجانب الليبي ، مؤكدا استمرار مصر فى تقديم كافة الدعم للأشقاء فى ليبيا  

 

وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية حريصة على تقديم السياسى واللوجستي والاقتصادي لليبيا لاستكمال خريطة الطريق السياسية.

 

وتابع: "اليوم على المستوي الاقتصادي تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين البلدين".

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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