شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود المطلى بماء الذهب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب، وذلك بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد المالكي.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صور من عملية تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود، وأوضح أحمد بن مساعد السويهري مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بأن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور.



اعمال الصيانة



عملية تنظيف وصيانة الكينار

كما أكد أن أعمال الصيانة تتم من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث يتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.



تنظيف الكينار



جانب من العمل

وأشار مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة الأستاذ فهد بن حضيض الجابري، إلى أن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، قامت بأعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود، والركن اليماني المعمولان بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

وفى وقت سابق، قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادة المملكة لخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وجرت متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام واعمال شد الحزام على الكعبة.