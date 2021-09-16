شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل.. العظمى بالقاهرة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 36 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة