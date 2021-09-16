شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء مصر وليبيا يشهدان بعد قليل توقيع عدد من وثائق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد قليل توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية القاهرة أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.