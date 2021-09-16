شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد: مصر تعطى أولوية قصوى لعودة استقرار ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مجلس الوزراء ينفى رفض مستشفيات حكومية استقبال حالات مرضية لضعف الاستيعاب

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

الأحوال المدنية تتيح للمواطنين خدمة استخراج بطاقة الرقم القومى الفورية

تولى وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بـ"التحول الرقمي" بناء على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي "الفورية" واستلامها مباشرة، توفيرا للوقت والجهد.

الدبيبة" يثمن القيادة الحكيمة للرئيس السيسى فى تثبيت السلم والاستقرار بليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل.. العظمى بالقاهرة 32

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

الرئيس السيسى يؤكد رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة.

الرئيس السيسى يؤكد: مصر تعطى أولوية قصوى لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

لجنة استرداد الأراضى: تسليم 35 ألف عقد تقنين.. وموجات الإزالة مستمرة

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على مواصلة العمل على إنجاز ملف تقنين أراضى الدولة والتيسير على المواطنين سواء فى معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

سامح شكرى يستقبل نظيره الكونغولى فى مقر الخارجية ومؤتمر بعد قليل.. صور

استقبل وزير الخارجية، ‫سامح شكري، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن يتم التشاور حول آخر التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.

رياح وأمطار وارتفاع الأمواج.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد يستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

التعليم توجه بالحفاظ على نظافة المدارس وإزالة القمامة استعدادا للعام الجديد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الحفاظ على نظافة المدارس وإزالة أى أكوام قمامة قد تتواجد فى محيط المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، كما طالبت الوزارة بضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس.

رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطن لتجنسه بأخرى دون إذن سابق

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن عطيه باشا بلتاجي بنه مواليد كفر الشيخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

"الصحة" تحث المواطنين على ارتداء الكمامة بعد التطعيم بلقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فاعلية اللقاحات كبيرة وتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة للفيروس في الدم، مشيرة إلى أن اللقاح يمنع دخول الشخص المصاب بكورونا في مضاعفات خطرة.

الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. "الصحة" تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص الذين حصلوا علي جرعة واحدة من لقاح كورونا ولم يحصلوا علي الجرعة الثانية، نظرا لتخلفهم عن الموعد وعدم ذهابهم للتطعيم خلال فترة السماح المقررة بـ7 أيام من تاريخ وموعد الجرعة الثانية يعاملون معاملة الحاصل على الجرعتين ويمكن لهم استخراج شهادة كيوار كود بالحصول على الجرعة الأولي فقط.

تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

تنطلق المرحلة الثالثة التنسيق يوم السبت المقبل بحد أدنى 50%، وينشر الخليج 365 القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمية:

قائمة ومواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى

يقدم ”الخليج 365” قائمة القطارات المكيفة التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

أرقام مهمة فى برنامج "تكافل وكرامة" وقاعدة المستفيدين منه.. تعرف عليها

يعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015 ، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، وهو يعد برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة.

الجيزة تجهز 803 معدة وتطهر 1708 بالوعة صرف استعدادا للأمطار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتي أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفورى مع هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن .

الإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظ 21 منهم بـ"المصرية"

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس قرار الإذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وقرار آخر بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة.. والتجهيز لتسليم أراضي الإسكان المميز

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة، والذي يربط مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان وحتى كومباوند بادية، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين وزارة الإسكان وأحد المطورين العقاريين.

البترول: الشهر المقبل تجارب تشغيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصفاتى النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافى التكرير فى المنطقة، ولها دور كبير على مر التاريخ فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافى ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها أحد الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين لمحدودى ومتوسطى الدخل

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجارى، آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى أعلنت عنها ضمن مُبادرة البنك المركزى المصرى الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً.

تقرير التنمية البشرية 2021: مصر نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

اشاد تقرير التنمية البشرية مصر 2021 بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

جهاز السادات يواصل تسليم أراضى بيت الوطن والإسكان الاجتماعى والمميز الأحد المقبل

يواصل جهاز تنمية مدينة السادات، الأحد المقبل، تسليم قطع الأراضى فى مشروعات بيت الوطن - الإسكان الاجتماعى – الإسكان المميز) للفائزين بها بمناطق مختلفة بمدينة السادات، حيث سيتم تسليم.

كويكب صغير يمر قرب الأرض اليوم دون خطورة.. اعرف التفاصيل

تشهد الكرة الأرضية اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 RF16 يبلغ قطره خمسة أمتار يتحرك بسرعة ثلاثة كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 318,537 كيلومتر عند الساعة (09:19 مساءً بتوقيت جرينتش) ولمعانه الظاهري ( 17.9 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

محمد صلاح فى حمام السباحة بعد الفوز على ميلان فى دورى أبطال أوروبا

شارك النجم المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بصورة له بحمام السباحة بعد مساهمته فى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه ميلان الإيطالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

اليوم.. الأهلى يواجه المقاولون ودياً اليوم استعداداً للسوبر المحلى

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، مباراة ودية أمام المقاولون العرب باستاد التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ، وتُعد ودية اليوم هي الثانية والأخيرة للأهلي قبل السوبر بعدما خاض الأثنين الماضي مباراة ودية أمام فريق بتروجت بإستاد التتش أيضاً وأنتهت بالتعادل السلبي.

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ48 وليبيا تقفز فى تصنيف فيفا الشهرى

تراجع منتخب مصر مركزين فى التصنيف الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، ليحتل المركز الـ 48 عالمياً بدلاً من المركز الـ46 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضى، ويتواجد الفراعنة فى المركز السادس أفريقياً والخامس عربيا.

تقارير مغربية: التعاون السعودى يعرض 6 ملايين دولار على الأهلى لضم بدر بانون

كشفت تقارير صحفية أن نادى التعاون السعودى يسعى للتعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى للاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أعلنها الرئيس السيسى.. أعوام تعكس اهتمام الدولة بأسس الجمهورية الجديدة.. خطوات اتخذتها القيادة السياسية لصالح قادة المستقبل.. تعميق العمل الأهلى بإطلاق عام المجتمع المدنى 2022.. تغييرات جذرية فى ملف التعليم

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه مقاليد الحكم، إيمانه بالشباب وأهمية دور المرأة، وضرورة دمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، وترجم هذا الإيمان والدعم إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، خاصة بعد أن خصص الرئيس أعواما كاملة لهذه الفئات سميت بأسمائها، 5 أعوام أعلنها الرئيس لعدد من الفئات والمرتكزات الرئيسية فى الدولة، لدعمها وتحسين أوضاعها، حتى تقام الجمهورية الجديدة على أسس راسخة وقوية فى إطار رؤية مصر 2030، وبعد إعلان الرئيس السيسى مؤخرا إطلاق عام 2022 عام المجتمع المدنى، ترصد «الخليج 365» 5 أعوام تعكس توجهات القيادة السياسية وحرصها على الحياة الكريمة لجميع المصريين بجميع الفئات.

"حياة كريمة" لكبار السن تنضم لمسيرة تمكين الفئات الأولى بالرعاية.. تشريع جديد بإنشاء صندوق لدعم إتاحة الخدمات واستصدار كارت ذهبى للمسن.. الاستراتيجية الوطنية تستهدف فتح حوار مجتمعى وتعزيز فرص التعليم والتقاضى

عملت الدولة المصرية، خلال الـ7 سنوات الماضية على النظر لكافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي ظلت تعانى في أعوام مضت من التهميش في مطالبها، ومن بين هؤلاء كبار السن ويصل عددهم إلى 7 ملايين شخص فوق 60 عامًا، أى نحو 7% من السكان.

15 مباراة مثيرة فى الدورى الأوروبى اليوم.. مصطفى محمد ينتظر مهمة جديدة مع جالاتا سراى أمام لاتسيو.. ليستر سيتى يصطدم بطموح نابولى.. أيندهوفن يستدرج ريال سوسييداد.. سيلتك يسعى إلى مفاجأة ريال بيتيس

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات من بطولة الدورى الأوروبى بـ15 مباراة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من اليورباليج، حيث يأتى فى مقدمتها استضافة جالاتا سراى التركى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى مصطفى محمد لنظيره فريق لاتسيو الإيطالى على ملعبه.

ختام أعمال اللجنة التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية.. رانيا المشاط: توصلنا للعديد من التفاهمات ووثائق التعاون.. وزير الاقتصاد الليبى: حريصون على الاستفادة من تجربة مصر التنموية

اختتمت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، وحضر الاجتماع سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي؛ والخبراء من الجهات المعنية من البلدين.





من عشش لشقق آدمية.. العمارات الجديدة تغير واقع مجتمع سور مجرى العيون.. تشطيب فاخر ومساحة واسعة تصل لـ150 مترا على الطراز الإسلامى.. وهيئة المجتمعات تطرح الوحدات بشكل استثمارى والسعر ما يزال تحت الدراسة.. صور

يتغير المشهد بسرعة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة، بالتزامن مع إنشاء مشروعات التطوير الجارية بالمنطقة والتي تستهدف إعادة الاستغلال للمنطقة المحيطة بالسور الاستغلال الأمثل وتطوير المناطق العشوائية وتعويض السكان بأماكن بديلة توفر سكن ملائم، بالإضافة إلى إعادة تخطيط المنطقة بما يعمل على عودة الرونق الحضارى للمناطق التاريخية بالعاصمة، كما يتم تنفيذ مشروع ترميم سور مجرى العيون.





معرض" أهلا مدارس" بمدينة نصر يبدأ اليوم استقبال الزوار من الساعة 11 صباحا.. تخفيضات كبيرة على مستلزمات الدراسة.. تبدأ من 30% بمشاركة كبرى الشركات المنتجة.. وإطلاق 30 قافلة متحركة فى محافظات القاهرة الكبرى

يبدأ معرض "أهلا مدارس " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر صباح اليوم الخميس الساعة 11 صباحا فى استقبال المواطنين، للحصول على كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا حتى يوم 30 سبتمبر