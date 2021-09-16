أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة و3 ظواهر مسيطرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الجمعة على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، الخميس، إنه يسود نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترات الليل فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فهي على النحو التالي: