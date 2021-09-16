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يصيب العين في حالات نادرة.. 4 معلومات عن فيروس يستهدف الأطفال الرضع (حذرت الصحة منه)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعي لها، من تقبيل الأطفال الرضع وخاصة من ذوي الأعمار أقل من 6 أشهر.

وقالت الصحة، في منشورها: تجنب تقبيل الطفل الرضيع تحديدًا الأقل من 6 شهور لحمايته من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1).

وينشر الخليج 365 التفاصيل الكاملة لهذا الفيروس وطرق الوقاية منه على النحو التالي:

- ما هو؟
مرض فيروس الهربس الفموي (HSV1)، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.
ويكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام.

- ما هي طرق ظهوره؟
يظهر على شكل قرح في المناطق التالية:

1- الشفتين.
2- الحلق.
3- اللوزتين.

وقد يصيب العين في حالات نادرة، وتكون الأعراض أشد لدى الأطفال الرضع لعدم اكتمال الجهاز المناعي لهم.

- ما أسباب الإصابة به؟

- ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ.
- لمس المنطقة المصابة.
- استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب.

- ما طرق الوقاية منه؟

- تجنب تقبيل الأطفال من الفم.
- تطهير الأدوات الشخصية للطفل المصاب وفصلها عن باقي أفراد الأسرة.
- الالتزام بغسيل اليدين قبل التعامل مع الأطفال أو حملهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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