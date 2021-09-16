10 خطوات.. ننشر استراتيجية جامعة الأزهر للتحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أمس، اجتماعًا لمتابعة ومناقشة مشروع استكمال التحول الرقمي التعليمي بالقاهرة والأقاليم، للوقوف على الخطوات التي اتخذتها الجامعة من أجل أن تكون ضمن منظومة الجامعات الذكية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.



وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه آخر المستجدات حول آلية إنشاء قواعد البيانات لكل مكونات العملية التعليمية وتحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل مع تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات المختلفة إلكترونيًّا من خلال بنية معلوماتية قوية لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



وتتمثل رؤية الجامعة فيما نحو التحول الرقمي فيما يلي:

1- إنشاء قواعد البيانات لكل مكونات العملية التعليمية

2- تحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية.

3- تنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل مع تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي .

4- تقديم جميع الخدمات المختلفة إلكترونيًّا من خلال بنية معلوماتية قوية لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

5- ربط جميع التطبيقات الرقمية ببعضها البعض وتطوير منصة إدارية وتعليمية متكاملة.

6- استكمال قواعد بيانات جميع مكونات العملية التعليمية

7- تحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية تفاعلية وتنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل.

8- تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي، وتقديم الخدمات المختلفة إلكترونيًّا وعن طريق قنوات متعددة.

9- تضمين الأنظمة ببرمجيات وحلول أساسية ومساعدة.

10 وجود بنية معلوماتية قوية ومناسبة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.​