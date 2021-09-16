هل ترفض المستشفيات استقبال المرضى تزامنا مع موجة كورونا الرابعة؟.. بيان رسمي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وشددت الصحة على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المرضية بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وفي إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، تم البدء في الإنتاج القومي للقاحات وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات (فاكسيرا_ سينوفاك) محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً؛ تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

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