تصدت له فضربها في الشارع.. تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بـ"فتاة بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة بمنطقة بولاق أبو العلا.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مفاده تعرض فتاة للتحرش والتعدي بالضرب على يد شاب بشارع 26 يوليو.

وجاء فى المنشور أن الفتاة أخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عن الجاني، إلا أن الجاني خرج من سيارته واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وأمسك بذراعها اليمنى، وقام بليه خلف ظهرها مُسببًا لها كدمات شديدة، والتواء في الذراع اليمنى.

وتم اقتياد المتهم للقسم بولاق أبو العلا، وتحرر المحضر رقم ٤٢٢٠ لسنه٢٠٢١ بولاق، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.