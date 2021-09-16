"آلي وخرطوش وأحكام قضائية... الداخلية تلاحق تجار الأسلحة النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 9 أسلحة نارية (6 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 90 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق حيال كل واقعة.