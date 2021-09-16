وصلة بكاء وتغيير المكان.. شهود عيان يفجرون مفاجأة حول سقوط فتاة من الطابق السادس بمول شهير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال شهود عيان من موقع حادث سقوط فتاة من الطابق السادس لمول شهير بمدينة نصر، إنهم شاهدوها عدة مرات خلال تجولها في المول، وإنها ظلت قرابة 5 ساعات داخله.

وأضاف الشهود - رفضوا ذكر اسمهم - لمصراوي، أن ما لفت أنظارهم تجاه الفتاة، هو تغييرها لمكانها مرات عدة بالإضافة لبكائها بشدة، مرجحين أنها ألقت بنفسها من الطابق السادس.

ودلت التحريات أن الفتاة تدعى "م. م" 23 سنة، وتسكن بحي الزهور في مدينة نصر.

وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات مصرع المتوفاة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول شهير بمدينة نصر، ومحاولات البعض إسعافها دون جدوى.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث لكشف ملابساته.

اقرأ أيضًا:

فيديو.. لحظة سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر

بالصور.. سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر