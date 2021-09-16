مباحث القاهرة تضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة شقة بأسلوب "كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم يفيد باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مشغولات ذهبية - مبلغ مالي- هاتف محمول من داخل خزينة حديدية تم كسرها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " وفتح الخزينة "باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا العتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.