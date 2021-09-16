مباحث التموين تضبط منتجات مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة مكبرة لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 7300 كيس مسحوق غسيل أنواع مختلفة – 15000 عبوة شامبو للشعر – 4320 قطعة صابون – 600 عبوة "ملمع أخشاب “وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مخزن منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.